Стефанчук обговорив із представником польського Сейму ситуацію на кордоні

Головна Верховної Ради Руслан Стефанчук провів зустріч із Маршалком Сейму Республіки Польща Шимоном Головнею. Із польською стороною обговорили ситуацію на кордоні, потреби української армії та українську Формулу миру.

Про це Стефанчук повідомив у фейсбуці.

"Продуктивна розмова. Передусім обговорили ситуацію на українсько-польському кордоні й роль парламентів у цій проблемі. Акцентував, що Україна багато у чому залежить від постачання автомобільним і залізничним транспортом. Блокування кордону в умовах війни — поганий сигнал й абсолютно контрпродуктивне рішення", – зазначив голова Верховної Ради.

Він зауважив, що вирішення проблеми на кордоні є надзвичайно важливим.

"Для мене вкрай важливо, щоби ця проблема була вирішена якомога швидше. Україна відкрита до фахового діалогу, аби зняти всі занепокоєння польських фермерів чи перевізників", – сказав Стефанчук.

Голова Верховної ради зазначив, що Україні та Польщі потрібно захищати добросусідство та дружбу. Також висловив вдячність сусідній країні за її внесок у протистоянні російській агресії.

"Україна вдячна Польщі за значний внесок у протидію російській агресії та консолідацію міжнародної спільноти у допомозі нашій державі", – заявив він.

Також нагадав, що Сили безпеки й оборони потребують безперервних постачань зброї, тому озвучив потреби української армії.