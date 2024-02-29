Верховний суд США розгляне справу про "імунітет" Трампа: "дискваліфікація" з виборів тепер малоймовірна

Надії політичних опонентів Дональда Трампа щодо заборони йому брати участь у прийдешніх виборах тануть на очах. Республіканець домігся значного юридичного успіху, змусивши Верховний суд США погодитися на розгляд справи про його "президентський імунітет".

Як повідомляє CNN, йдеться про судову справу у звинуваченні Трампа в порушенні 14-ої поправки до Конституції, яка забороняє заколот. Мільярдера судять за підбурювання до штурму Капітолія, що стався у січні 2021 року.

Трамп стверджує, що притягнути його до відповідальності за цей інцидент неможливо, адже на час події він перебував під дією "президентського імунітету". Суд нижчої інстанції з цим не погодився, але його рішення тепер призупинене на час, поки питання розгляне верховний судовий орган країни.

Для республіканця це подвійна перемога: з'явився шанс, що за ним визнають право на імунітет і закриють чимало кримінальних справ, а навіть якщо цього не станеться - усі судові розгляди буде відтерміновано. А це означає, що навряд чи Феміда встигне визнати Трампа винним до листопадових президентських виборів. Тож ймовірність недопуску кандидата до балотування на другий термін тепер мінімальна.