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Колишня посадовиця Мінагрополітики отримала 8 років тюрми за отримання 160 тисяч доларів хабаря

Також суд призначив конфіскацію частини майна.

Колишня посадовиця Мінагрополітики отримала 8 років тюрми за отримання 160 тисяч доларів хабаря
Фото: Pixabay

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила вирок колишній начальниці відділу Міністерства аграрної політики та продовольства України, яку у серпні 2016 року було викрито на отриманні 150 тис. доларів США неправомірної вигоди у підприємця за погодження ліквідаційної маси під час проведення процедури банкрутства.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та визнав указану особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

За вироком суду їй призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади у державних органах, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки, з конфіскацією частини належного їй на праві власності майна - земельну ділянку площею 0,12 га, що розташована в Бородянському районі Київської області і автомобіль Mitsubishi Outlander.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

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