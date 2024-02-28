Головне за ніч та ранок середи, 28 лютого: удари по Покровську, понад 100 боєзіткнень, бої на Новопавлівському напрямку

Цієї ночі російська армія атакувала Україну ракетами з С300 та ударними безпілотниками типу Shahed. Зенітні керовані ракети ворог запускав із окупованої Донецької області, а БпЛА – з російської території, з району Приморсько-Ахтарськ.

Захисники збили всі десять безпілотників, повідомили в Повітряних силах. Усі – над Миколаївською та Одеською областями.

ППО інтенсивно працювала 1,5 години. Один "шахед" приземлили в Миколаївській області, решту – в Одеській, повідомили Сили оборони півдня на порталі "Одеса. Офіційно".

"Під час маневрів дронів над промисловою зоною Одеси уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури. Сталося замикання і загоряння. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Люди не постраждали", – зазначили в повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 102 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав вісьмох ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та західніше Побєди Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ, також відбили ще чотири атаки противника в районах південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного Донецької області.

Авіація сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України знищили два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 4 розвідувальних БпЛА.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 28 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1060 російських окупантів, 14 танків, 14 бронемашин. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 412610 чоловік особового складу військ, 325 гелікоптерів та 25 суден.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 28 лютого окупанти чотирма балістичними ракетами ударили по Покровську, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. На щастя, постраждалих немає. Зруйновані та пошкоджені адміністративні будівлі, заклади освіти, багатоквартирні та приватні будинки.

Для ліквідації наслідків обстрілу працюють всі відповідні служби – ДСНС, правоохоронці, комунальники. Місцева влада наразі проводить обстеження пошкоджених об’єктів. Людям, чиє житло зазнало пошкоджень, буде надана необхідна допомога.

Президент України Володимир Зеленський у ході візиту до Албанії проведе зустріч із прем'єром Еді Рамою та візьме участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа".

Також з албанським прем'єром обговорять оборонну та політичну співпрацю і формулу миру, повідомили в Telegram президента.

"У форматі «Україна – Південно-Східна Європа», який збирається вже вдруге, говоритимемо про наш спільний шлях до євроатлантичної мети. Запропоную підтримати зусилля України із забезпечення справедливого й довготривалого миру, організацію Глобального саміту миру у Швейцарії", – написав очільник держави.

З учасниками саміту Зеленський також проведе двосторонні зустрічі.

Державний департамент США назвав "надзвичайно серйозною" ситуацію на фронті війни в Україні за умов дефіциту боєприпасів, проте очікує, що українська армія продемонструє стійкість.

На пресбрифінгу речник відомства Метью Міллер зазначив, що українські солдати не мають достатньої кількості боєприпасів, щоб стримувати російські атаки. "Вони б'ються хоробро і відважно. Їм доводиться заощаджувати снаряди, бо Конгрес не зміг зробити свою справу", – заявив Міллер.

Попри важке становище, у Держдепі очікують, що цьогоріч українська армія "прововжить боротися і досягне успіхів, як зробила це у Чорному морі, але це буде складніше зробити без доступу до потрібної зброї, тож президент Байден спонукає Конгрес нарешті діяти".

Міллер переконаний, що достатньо винести на голосування законопроєкт про підтримку України – і він одразу буде схвалений. "Це їхній обов'язок", – підкреслив речник.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!