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Понад 1000 окупантів ліквідували українські військові за добу

Збройні сили України знищили 14 ворожих танків та 20 артсистем.

Понад 1000 окупантів ліквідували українські військові за добу
Російські окупанти
Фото: тг-канал ПОперативний ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 412610 чоловік особового складу військ, 325 гелікоптерів та 25 суден.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 412610 (+1060) осіб,
  • танків ‒ 6570 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12508 (+14) од,
  • артилерійських систем – 1029 (+20) од,
  • РСЗВ – 1000 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 688 (+2) од,
  • літаків – 342 (+2) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7753 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 1912 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13112 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1594 (+6).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

  • Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 4 розвідувальних БпЛА.
  • Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони та 2 радіолокаційних станціях противника.
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