Понад 1000 окупантів ліквідували українські військові за добу

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 412610 чоловік особового складу військ, 325 гелікоптерів та 25 суден.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 412610 (+1060) осіб,
- танків ‒ 6570 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12508 (+14) од,
- артилерійських систем – 1029 (+20) од,
- РСЗВ – 1000 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 688 (+2) од,
- літаків – 342 (+2) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7753 (+24),
- крилаті ракети ‒ 1912 (+0),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13112 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 1594 (+6).
Дані уточнюються.
- Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 4 розвідувальних БпЛА.
- Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони та 2 радіолокаційних станціях противника.