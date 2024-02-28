Понад 1000 окупантів ліквідували українські військові за добу

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 412610 чоловік особового складу військ, 325 гелікоптерів та 25 суден.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 412610 (+1060) осіб,

танків ‒ 6570 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 12508 (+14) од,

артилерійських систем – 1029 (+20) од,

РСЗВ – 1000 (+0) од,

засоби ППО ‒ 688 (+2) од,

літаків – 342 (+2) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7753 (+24),

крилаті ракети ‒ 1912 (+0),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13112 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 1594 (+6).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.