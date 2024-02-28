Повітряні Сили повідомили про активність російських Ту-22м3 в Чорному морі (оновлено)

У південних та центральних областях оголошено повітряну тривогу.

У Чорному морі спостерігається активність бортів російської стратегічної авіації. Як повідомляють Повітряні Сили ЗСУ в Telegram, є загроза пусків ракет з трьох винищувачів Ту-22м3.

Повітряна тривога оголошена у південних та центральних регіонах - Миколаївській, Херсонській, Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Полтавській областях. Командування Повітряних Сил просить не ігнорувати небезпеку та пройти в укриття.

Оновлення о 5:17 : для центральних областей оголошено відбій.

Оновлення о 5:24 : відбій для південних областей, загроза минула.