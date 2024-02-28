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Британський головнокомандувач: Україна не матиме ініціативи у війні впродовж місяців

Адмірал вважає, що провести контранаступ не вдасться щонайменше до кінця літа, в ще вірогідніше - до наступного року.

Британський головнокомандувач: Україна не матиме ініціативи у війні впродовж місяців
Адмірал Радакін
Фото: The Guardian

Начальник штабу оборони, командувач збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін прокоментував ситуацію на полі бою в Україні. За його словами, які передає The Guardian, Києву потрібні будуть місяці для того, щоб знову отримати інціативу у війні.

Адмірал наголосив, що Україна потребує збільшення виробничої підтримки від Європи. Зараз ЗСУ потерпають від браку боєприпасів. Підтримка зброєю з боку США гальмується у Конгресі, а ЄС та Британія разом не здатні компенсувати цю нестачу.

Росіяни нині "мають успіхи на тактичному рівні із захопленням відносно малої території", і цей розклад сил, на думку Радакіна, навряд чи зміниться упродовж наступних місяців. Підготувати контрнаступ Україна може не раніше кінця літа, а найвірогідніше - ці плани доведеться відкласти до наступного року.

На тлі заяви Емманюеля Макрона про західні війська в Україні адмірал також заперечив чутки про відновлення у Сполученому Королівстві військового обов'язку. "Ми не збираємося воювати з Росією, нам не загрожує вторгнення. Ми не розглядаємо призов у будь-які формі", - підсумував Радакін.

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