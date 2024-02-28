У Британії затримали вже шостого члена російської шпигунської мережі

Британська поліція у лютому викрила мережу шпигунів, які працювали на користь Росії. Як повідомляє BBC, було затримано вже шосту особу, причетну до "збирання інформації на користь ворога".

Усі шестеро підозрюваних є громадянами Болгарії. Останній - 38-річний чоловік із західного Лондона. У середу йому мають обрати запобіжний захід. Інші п'ятеро членів шпигунського угруповання вже за ґратами і чекають на судовий процес, який має відбутися восени.

Поліція стверджує, що група отримувала завдання з Росії через контактну особу. Свою шпигунську діяльність вони здійснювали не лише у Британії, але й у країнах Європейського Союзу.