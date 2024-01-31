У Європарламенті стало більше російських шпигунів, – Politico

Після публікацій у ЗМІ про шпигунство лавійської євродепутатки Тетяни Жданок на користь Росії, троє її співвітчизників написали листа, у якому стверджують, що цей випадок непоодинокий.

Про це пише Politico.

"Є й інші депутати Європарламенту, які свідомо служать інтересам Росії", – написали Сандра Калнієте, Робертс Зіле та Іварс Іябс з правоцентристської Європейської народної партії, правих Європейських консерваторів і реформістів та ліберальної партії "Оновлення".

Вони заявили, що випадок із Жданок не є поодиноким. Також депутати занепокоєні підозрілими "публічними втручаннями, записами голосування, організованими заходами, а також таємною діяльністю".

Жданок була однією із 13 депутатів Європарламенту, які в березні 2022 року проголосували проти резолюції, яка засуджує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, через що її виключили із фракції "Зелені – Європейський вільний альянс".

Зараз Жданок є позаштатним євродепутатом, але депутати у листі вважають, що її франція повинна нести відповідальність за "довгострокове співробітництво, фінансову підтримку та інформаційний обмін" зі Жданок з липня 2004 року по березень 2022 року.

Напередодні "Зелені/EFA" оприлюднили заяву, у якій висловлюють "глибоке занепокоєння" звинуваченнями і просять заборонити Жданок брати участь у роботі Європарламенту на час розслідування, яке розпочав Європарламент у понеділок.

Що відомо про звинування Жданок