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У Європарламенті стало більше російських шпигунів, – Politico

Латвійські депутати стверджують, що Росії вдалося завербувати багатьох політиків.

У Європарламенті стало більше російських шпигунів, – Politico
Будівля Європарламенту у Страсбурзі

Після публікацій у ЗМІ про шпигунство лавійської євродепутатки Тетяни Жданок на користь Росії, троє її співвітчизників написали листа, у якому стверджують, що цей випадок непоодинокий.

Про це пише Politico.

"Є й інші депутати Європарламенту, які свідомо служать інтересам Росії", – написали Сандра Калнієте, Робертс Зіле та Іварс Іябс з правоцентристської Європейської народної партії, правих Європейських консерваторів і реформістів та ліберальної партії "Оновлення".

Вони заявили, що випадок із Жданок не є поодиноким. Також депутати занепокоєні підозрілими "публічними втручаннями, записами голосування, організованими заходами, а також таємною діяльністю".

Жданок була однією із 13 депутатів Європарламенту, які в березні 2022 року проголосували проти резолюції, яка засуджує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, через що її виключили із фракції "Зелені – Європейський вільний альянс".

Зараз Жданок є позаштатним євродепутатом, але депутати у листі вважають, що її франція повинна нести відповідальність за "довгострокове співробітництво, фінансову підтримку та інформаційний обмін" зі Жданок з липня 2004 року по березень 2022 року.

Напередодні "Зелені/EFA" оприлюднили заяву, у якій висловлюють "глибоке занепокоєння" звинуваченнями і просять заборонити Жданок брати участь у роботі Європарламенту на час розслідування, яке розпочав Європарламент у понеділок.

Що відомо про звинування Жданок

  • Нещодавно вийшло розслудівання Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee і Expressen, у якому йдеться про те, що депутатку Європарламенту із Латвії Тетяну Жданок, яка представляє партію "Русский союз Латвії", завербувала Російська Федеральна служба безпеки. 
  • За даними розслідування, Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року.
  • Проте Тетяна Жданок заперечила співпрацю із спецслужбами. За її словами, публікація розслідування про зв'язки з офіцерами ФСБ Росії може бути пов'язана з проведенням заходу пам'яті жертв Голокосту. 
  • Після публікації Європарламент почав розслідування зв'язків депутатки від Латвії із ФСБ Росії. Пресслужба Європарламенту поки що вважає за краще утриматися від коментарів звинувачення проти Жданок. Однак там додали, що ці звинувачення вже раніше лунали в самій Латвії. 
  • Голова ЄП Роберта Мецола заявила, що дуже серйозно ставиться до звинувачень на адресу депутатки, тож передає цю справу до Консультативного комітету з кодексу поведінки.
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