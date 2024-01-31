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Протести фермерів паралізували Францію

На десятий день протестів конвої французьких фермерів дісталися Парижа і блокують основні в’їзди до столиці: п’ять автострад повністю перекриті, ще на двох утворилися велетенські затори. Протестувальники погрожують паралізувати роботу найбільшого гуртового продовольчого ринку в передмісті, на якому закуповуються більшість ресторанів, крамниць і базарчиків Парижа. Виступи фермерів ширяться Європою: трусить Німеччину, Нідерланди, Бельгію, Румунію та Польщу. Чим незадоволені протестувальники? І до чого тут Україна?

Фермери скинули гній перед громадськими будівлями у Мармійя, муніципалітеті Ламд
Фото: francebleu.fr
Фермери скинули гній перед громадськими будівлями у Мармійя, муніципалітеті Ламд
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фермери на тракторах блокують рух на автомагістралі у Жоссіньї на схід від Парижа, 30 січня 2024 р.
Фото: EPA/UPG
Фермери на тракторах блокують рух на автомагістралі у Жоссіньї на схід від Парижа, 30 січня 2024 р.
Фермери на тракторах блокують рух на автомагістралі у Жоссіньї на схід від Парижа, 30 січня 2024 р.
Фото: EPA/UPG
Фермери на тракторах блокують рух на автомагістралі у Жоссіньї на схід від Парижа, 30 січня 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Обурення фермерів у Франції сягнуло межі — уже десять днів вони влаштовують безпрецедентні протести по всій країні, вивантажують тонни гною перед меріями й гіпермаркетами, блокують дороги. Рух зачепив усі галузі – виробників і м’яса, й овочів, і фруктів та вина. Основні претензії до уряду — низький рівень прибутків фермерів, складні й дорогі у виконанні нормативи ведення сільського господарства й недобросовісна конкуренція. 

Брюссель ускладнює життя фермерів?

З першим пунктом вимог відносно просто розібратися. Річ у тім, що французькі фермери вважають, що не мають достатньо важелів впливу на дистриб’юторів (гіпермаркети й супермаркети), аби виставляти гідні ціни за свою продукцію. Простими словами: гіпермаркети мають такий широкий вибір постачальників, що можуть дозволити собі натиснути на французьких фермерів, аби ті опустили ціни. 

Опускати ціни стає дедалі складніше, і тут уже йдеться про другий пункт невдоволення: Франція вибаглива до сільських господарств, забороняє використовувати низку пестицидів й утримувати тварин у негідних умовах. Усі ці норми змушують фермерів купувати дорогі добрива й збільшувати приміщення для худоби, через що зростають виробничі витрати. Щоправда, ці норми придумав не Париж, а Брюссель.

Півень прогулюється по автомагістралі, яку заблокували фермери на тракторах у Жоссіньї, на схід від Парижа, 30 січня 2024 р.
Фото: EPA/UPG
Півень прогулюється по автомагістралі, яку заблокували фермери на тракторах у Жоссіньї, на схід від Парижа, 30 січня 2024 р.

Йдеться про загальноєвропейський Зелений курс. Започаткована чотири роки тому для досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року в усьому Європейському Союзі, ця угода стала головоломкою для фермерів. Водночас не можна сказати, що Брюссель залишив французькі сільські господарства напризволяще. Франція залишається основним бенефіціаром Спільної аграрної політики: у 2022 році країна отримала 9,5 млрд євро субсидій. Фермери нарікають, що критерії виділення допомоги залишаються непрозорими й кошти потрапляють у гаманці лише найбільших гравців на ринку.

Французькі фермери проти української курятини

Нарікають французькі фермери і на недобросовісну конкуренцію, і це питання стосується вже безпосередньо України (але не тільки). Дистриб’ютори не обмежені у праві замовляти товари в різних виробників, зокрема закордонних. Так на одній полиці опиняються французькі (дорожчі) фрукти, які удобрюють тільки дозволеними хімтоварами, і, наприклад, марокканські (дешевші), для яких використовували заборонені у Франції пестициди.

Французькі фермери спалюють іспанські фрукти й блокують шосе в Німі, на півдні Франції, 25 січня 2024 р.
Фото: EPA/UPG
Французькі фермери спалюють іспанські фрукти й блокують шосе в Німі, на півдні Франції, 25 січня 2024 р.

Така сама ситуація з українською курятиною. У липні 2022 року ЄС скасував мита на українські товари. За останніми даними, імпорт українських курей до Франції зріс на 130% за два роки. Це зовсім не влаштовує французьких птахівників, які не можуть конкурувати з низькими цінами на українську продукцію та нарікають на нерівномірність норм для українських і французьких підприємств. 30 січня Емманюель Макрон заявив, що віднині імпорт української курятини жорстко регламентуватимуть.

Захистити бізнес від імпорту з України вимагають і польські фермери, де минулого тижня розпочалася нова хвиля протестів. Зокрема тому, що реалізація українського зерна й кукурудзи знизила ціни на польському ринку. Угорщина та Словаччина приєдналися й блокуватимуть ввезення сільськогосподарської продукції з України.

Фермери на тракторах блокують рух на автомагістралі в Жоссіньї, на схід від Парижа, 30 січня 2024 р.
Фото: EPA/UPG
Фермери на тракторах блокують рух на автомагістралі в Жоссіньї, на схід від Парижа, 30 січня 2024 р.

Поки фермерські протести ширяться Європою, у Брюсселі й Парижі шукають шляхів виходу з кризи. У Франції все нагадує початок протестів «жовтих жилетів», який на місяці паралізував країну. Новий французький прем’єр Габріель Атталь уже пішов на кілька поступок: скасував збільшення мита на недорожнє дизельне паливо, яке використовує сільськогосподарська техніка, й пообіцяв «натиснути на дистриб’юторів». 

Французькі фермери не вважають цю відповідь уряду достатньою і погрожують блокувати країну, доки не почують усіх їхніх вимог, а отже, до списку держав, де під загрозою опинилася українська продукція, приєдналась і Франція. Брюссель зайняв вичікувальну позицію, однак якщо протести не вщухнуть, ЄС доведеться шукати компроміс, ціною якого можуть стати українські інтереси.

​Марія Олекса Єщенко​Марія Олекса Єщенко, журналістка
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