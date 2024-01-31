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Армія США знищила ракету “земля-повітря” хуситів

Американці визначили, що ця ракета становить безпосередню загрозу для літаків США.

Армія США знищила ракету “земля-повітря” хуситів
Винищувачі F16 ВПС Румунії під час навчань НАТО Reinforce Air Police.
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 31 січня, армія США завдала чергового удару по бойовикам-хуситам у Ємені.

Про це повідомила пресслужба Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

Сили CENTCOM завдали удару по хуситам, та знищили підготовлену до запуску ракету класу “земля-повітря”.

Збройні сили США виявили ракету в районах Ємену, які контролюють хусити. Також американці визначили, що ця ракета становить безпосередню загрозу для літаків США.

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  • Сили CENTCOM уночі 27 січня завдали удару по протикорабельній ракеті хуситів, яка готувалась до запуску в Червоне море.

  • Єменські хусити обстріляли ракетами танкер Marlin Luanda компанії Trafigura Group, який перевозив російську нафту.

  • Хуситів не зупинили неодноразові попередження з боку США та кілька раундів авіаударів американців та британців по позиціях угрупування.

  • Бойовики заявили, що продовжать свою кампанію, яка, за їхніми словами, спрямована на підтримку ХАМАСу у його війні проти Ізраїлю в Газі.

  • Командувач ВМС Центрального командування США, віцеадмірал Бред Купер заявив, що Іран безпосередньо причетний до атак єменських хуситів у Червоному морі.
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