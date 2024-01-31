Армія США знищила ракету “земля-повітря” хуситів

Американці визначили, що ця ракета становить безпосередню загрозу для літаків США.

Винищувачі F16 ВПС Румунії під час навчань НАТО Reinforce Air Police.

Сьогодні, 31 січня, армія США завдала чергового удару по бойовикам-хуситам у Ємені.

Про це повідомила пресслужба Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

Сили CENTCOM завдали удару по хуситам, та знищили підготовлену до запуску ракету класу “земля-повітря”.

Збройні сили США виявили ракету в районах Ємену, які контролюють хусити. Також американці визначили, що ця ракета становить безпосередню загрозу для літаків США.