Армія США знищила ракету “земля-повітря” хуситів

Сьогодні, 31 січня, армія США завдала чергового удару по бойовикам-хуситам у Ємені.
Про це повідомила пресслужба Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).
Сили CENTCOM завдали удару по хуситам, та знищили підготовлену до запуску ракету класу “земля-повітря”.
Збройні сили США виявили ракету в районах Ємену, які контролюють хусити. Також американці визначили, що ця ракета становить безпосередню загрозу для літаків США.
- Сили CENTCOM уночі 27 січня завдали удару по протикорабельній ракеті хуситів, яка готувалась до запуску в Червоне море.
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Єменські хусити обстріляли ракетами танкер Marlin Luanda компанії Trafigura Group, який перевозив російську нафту.
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Хуситів не зупинили неодноразові попередження з боку США та кілька раундів авіаударів американців та британців по позиціях угрупування.
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Бойовики заявили, що продовжать свою кампанію, яка, за їхніми словами, спрямована на підтримку ХАМАСу у його війні проти Ізраїлю в Газі.
- Командувач ВМС Центрального командування США, віцеадмірал Бред Купер заявив, що Іран безпосередньо причетний до атак єменських хуситів у Червоному морі.