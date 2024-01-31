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Очільниця Мінфіну США заявила, що позиція Конгресу щодо фінансування України принесе перемогу Путіну

"Ми не можемо допустити, щоби в України закінчилися гроші до того, як у неї закінчаться боєприпаси", - сказала Єллен.

Очільниця Мінфіну США заявила, що позиція Конгресу щодо фінансування України принесе перемогу Путіну
Джанет Єллен
Фото: vtimes.io

Нездатність Конгресу США вжити заходів щодо фінансування України принесе перемогу президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, передає Sky News.

"Ми не можемо допустити, щоби в України закінчилися гроші до того, як у неї закінчаться боєприпаси", - сказала міністр.

Ситуація з допомогою США

  • У жовтні 2023 року адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на посилення заходів безпеки на кордонах США. 
  • 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. 
  • 7 грудня законопроєкт, який передбачав надання Україні та Ізраїлю нової безпекової допомоги, заблокували в Сенаті США представники Республіканської партії, які наполягали посилити заходи щодо контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.
  • У січні адміністрація Білого Дому погодилася на поступки республіканцям у питанні міграційної політики. 
  • 20 січня радники президента Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США.
  • Тим часом Україні не вистачає артилерійських снарядів і ракет протиповітряної оборони, щоб захистити свої міста від атак Росії, оскільки життєво важлива допомога з боку Європи та США все ще не затверджена, писав Bloomberg із посиланням на західних офіційних осіб.
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