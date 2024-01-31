Очільниця Мінфіну США заявила, що позиція Конгресу щодо фінансування України принесе перемогу Путіну

Нездатність Конгресу США вжити заходів щодо фінансування України принесе перемогу президенту РФ Володимиру Путіну.
Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, передає Sky News.
"Ми не можемо допустити, щоби в України закінчилися гроші до того, як у неї закінчаться боєприпаси", - сказала міністр.
Ситуація з допомогою США
- У жовтні 2023 року адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на посилення заходів безпеки на кордонах США.
- 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу.
- 7 грудня законопроєкт, який передбачав надання Україні та Ізраїлю нової безпекової допомоги, заблокували в Сенаті США представники Республіканської партії, які наполягали посилити заходи щодо контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.
- У січні адміністрація Білого Дому погодилася на поступки республіканцям у питанні міграційної політики.
- 20 січня радники президента Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США.
- Тим часом Україні не вистачає артилерійських снарядів і ракет протиповітряної оборони, щоб захистити свої міста від атак Росії, оскільки життєво важлива допомога з боку Європи та США все ще не затверджена, писав Bloomberg із посиланням на західних офіційних осіб.