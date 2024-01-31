Україна цьогоріч отримає військову допомогу від партнерів на мінімум 21 млрд євро

Європейські інституції і країни-члени ЄС зобов’язалися виділити Україні військову допомогу у 2024 році на щонайменше 21 мільярд євро.
Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС, передає "Європейська правда".
"Всі ми, держави-члени ЄС, європейські інституції до сьогодні надали Україні військового обладнання на 28 млрд євро. Це не прогнози і очікування, це реальність. Згідно зі списком, наданим державами-членами, йдеться про 21 млрд євро на військову підтримку України, закладених у бюджети на 2024 рік", – розповів Боррель.
Він зазначив, що цифра не остаточна, бо деякі держави-члени ЄС ще не надали розміри допомоги Києву зі свого боку.
- 31 січня Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого, до нього включили бронетранспортери, танки для розмінування і понад 1 тис. артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.
- Також Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України. Це міжнародний фонд на мільярд сто тисяч доларів, яким керує Лондон у коаліції з країнами Балтії, Норвегією, Швецією, Ісландією та Нідерландами.
- Крім цього, про значну допомогу Києву оголосили Нідерланди: Ця країна виділяє 122 млн євро на військову допомогу Україні. Більшість коштів, 87 млн євро, підуть на закупівлю 155-мм артилерійських боєприпасів для України. Ці кошти доповнять 130 млн євро, раніше виділені Нідерландами для фонду на чолі з Німеччиною.