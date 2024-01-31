Україна цьогоріч отримає військову допомогу від партнерів на мінімум 21 млрд євро

Може бути і більше, бо ще не всі країни озвучили свої цифри.

Європейські інституції і країни-члени ЄС зобов’язалися виділити Україні військову допомогу у 2024 році на щонайменше 21 мільярд євро.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС, передає "Європейська правда".

"Всі ми, держави-члени ЄС, європейські інституції до сьогодні надали Україні військового обладнання на 28 млрд євро. Це не прогнози і очікування, це реальність. Згідно зі списком, наданим державами-членами, йдеться про 21 млрд євро на військову підтримку України, закладених у бюджети на 2024 рік", – розповів Боррель.

Він зазначив, що цифра не остаточна, бо деякі держави-члени ЄС ще не надали розміри допомоги Києву зі свого боку.