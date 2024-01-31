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Ізраїль вимагає відставки генерального секретаря ООН Гутерреша

Це пов’язано із розслідуванням можливої причетності співробітників ООН до нападу ХАМАС на Ізраїль.

Ізраїль вимагає відставки генерального секретаря ООН Гутерреша
Антоніу Гутерреш
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив у вівторок, що Антоніу Гутерріш має піти у відставку з посади генерального секретаря ООН, повідомляє Politico. 

Ця вимога надійшла після звинувачень Ізраїлю в тому, що 12 співробітників Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA / БАПОР) були причетні до насильницького нападу ХАМАС 7 жовтня.

 

“Звичайно, він несе відповідальність як генеральний секретар ООН”, – сказав Кац в інтерв’ю Axel Springer, материнській компанії POLITICO. “Гутерріш має піти у відставку” або “ООН має замінити його”.

У Ізраїля погіршились стосунки з ООН після того, як у жовтні Гутерреш заявив, що атака ХАМАСу “не відбулася у вакуумі”, і звинуватив Ізраїль у проведенні “56 років задушливої окупації”.

У п’ятницю – після того, як Міжнародний суд ООН дорікнув Ізраїлю за його триваюче бомбардування Гази у відповідь, але не закликав до припинення вогню –  Ізраїль звинуватив десяток співробітників ООН в участі в нападі ХАМАС.

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