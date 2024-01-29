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Ізраїль звинуватив 190 співробітників ООН у Секторі Гази у підтримці ХАМАСу та Ісламського джихаду

Серед них вчителі та соціальний співробітник. Зазначено, що вони допомагали викрадати людей і координували перевезення зброї для бойовиків.

Ізраїль звинуватив 190 співробітників ООН у Секторі Гази у підтримці ХАМАСу та Ісламського джихаду
Бійці ХАМАСу у Смузі Гази, 27 травня 2021 року
Фото: EPA/UPG

Досьє ізраїльської розвідки, яке спонукало низку країн припинити фінансування агентства ООН з надання допомоги Палестині (БАПОР), містить звинувачення в тому, що деякі співробітники брали участь у викраденнях і вбивствах людей 7 жовтня, коли ХАМАС напав на Єрусалим.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело.

У шестисторінковому документі стверджується, що близько 190 співробітників агентства, зокрема вчителі, були водночас бойовиками ХАМАСу чи Ісламського джихаду. Досьє містить імена та фото цих осіб.

Палестинці звинуватили Ізраїль у фальсифікації інформації з метою заплямувати інституцію. БАПОР заявляє про звільнення низки співробітників та розслідування обвинувачень.

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Наприклад, йдеться, що шкільний психолог допомогла своєму сину викрасти жінку під час проникнення хамасівців. 

Соціальний працівник БАПОРу нібито допомагав перевезти до Гази труп вбитого ізраїльського солдата, а також координував рух пікапів, які бойовики використовували для постачання зброї.

Третій палестинець у досьє звинувачується в участі в розбої в ізраїльському прикордонному селі Беері, десяту частину жителів якого вбили. Четвертий підозрюється у захопленні військової бази у Реїмі. Там також тривав фестиваль техномузики, понад 360 учасників якого стали жертвами ХАМАСу.

Матеріал, зібраний ізраїльською розвідкою, надіслали Сполученим Штатам, які в п’ятницю призупинили фінансування Агентства ООН.

  • Кілька днів тому генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш ініціював перевірку інформації про участь окремих співробітників Агентства ООН у нападі ХАМАСу.
  • Велика Британія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Швейцарія, Фінляндія, Сполучені Штати, Австралія і Канада призупинили фінансування агентства на період розслідування.
  • Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям було засноване у 1949 році й діє у Секторі Гази, на Західному березі річки Йордан, а також у Йорданії, Лівані та Сирії. Після жовтня 2023-го UNRWA надала свої об’єкти на території всього анклаву для цивільних, які тікали від наступу ізраїльських сил.
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