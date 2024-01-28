Німеччина, Нідерланди та Швейцарія також призупинили фінансування агентства ООН через ймовірну підтримку ХАМАС

Європейські країни не спрямовуватимуть кошти Близькосхідному агентству ООН для допомоги палестинським біженцям до закінчення розслідування ролі його співробітників в атаці ХАМАСу на Ізраїль.

Німеччина слідом за США, Британією та ще кількома країнами тимчасово припиняє фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA).

Про це йдеться у спільній заяві МЗС країни та міністерства з питань економічного співробітництва та розвитку, оприлюдненій увечері у суботу, пише DW.

Призупинення фінансування діятиме до завершення розслідування щодо ролі співробітників агентства у масштабному нападі на Ізраїль терористичної організації ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Як повідомляють МЗС Німеччини та міністерства ФРН з питань економічного співробітництва та розвитку, Берлін продовжить надавати гуманітарну допомогу мирним жителям Сектору Гази.

"Всього кілька днів тому ми поповнили наші кошти для Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та UNICEF на 7 мільйонів євро", – йдеться у спільному пресрелізі міністерств.

Швейцарія, яка робить щорічні внески в UNRWA у розмірі близько 20 мільйонів швейцарських франків (23 мільйони доларів США), також заявила про аналогічне рішення. Як йдеться у заяві міністерства закордонних справ країни у суботу, 27 січня, рішення щодо виплати у 2024 році не буде ухвалено, доки ситуацію довкола звинувачень не буде з'ясовано.

"У Швейцарії дотримуються нульової терпимості до всіх форм підтримки тероризму, а також до закликів до ненависті чи підбурювання до насильства", – додали в відомстві.

Міністр торгівлі та розвитку Нідерландів Джеффрі ван Левен також оголосив про призупинення фінансування UNRWA на час розслідування, заявивши, що уряд був "надзвичайно шокований" обвинуваченнями на адресу працівників агентства в участі у нападі на Ізраїль.

"Звинувачення полягає в тому, що напад було скоєно 7 жовтня на гроші ООН, на наші гроші", – сказав він громадському мовнику NOS у суботу.

У свою чергу глава агентства Філіппе Лаззаріні назвав рішення значної кількості країн призупинити фінансування агентства "шокуючим" і закликав переглянути його. "Від цієї підтримки залежать життя людей у Секторі Гази, а також регіональна стабільність", – йдеться у заяві Лаззаріні.

Вчора стало відомо, що Великобританія призупиняє підтримку БАПОР (Близькосхідного агентства ООН для допомоги біженцям і організації робіт) через можливу причетність співробтників агенства до нападу ХАМАСом на Ізраїль 7 жовтня.