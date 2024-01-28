Північна Корея запустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя

КНДР вже вдруге за місяць запустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя. Це сталося через кілька днів після того, як Пхеньян провів випробування нових стратегічних крилатих ракет із західного узбережжя, – пише Yonhap з посиланням на повідомлення південнокорейських військових.
Об'єднаний комітет начальників штабів повідомив, що запуск відбувся близько 8 ранку за місцевим часом в акваторії порту Шинпо, але не уточнив подробиць.
"Посилюючи моніторинг і пильність, наші військові тісно координують свої дії зі Сполученими Штатами для відстеження додаткових ознак провокацій Північної Кореї", – йдеться у повідомленні.
- КНДР заявила про випробування нової крилатої ракети Pulhwasal-3-31, яка все ще перебуває у стадії розробки.
- Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря біля свого західного узбережжя. КНДР випустила ракети у той час, коли військовий підрозділ ВМС Південної Кореї протягом 10 днів брав участь у тренуваннях уздовж східного узбережжя в провінції Канвон, що межує з Північчю.
- Останніми роками КНДР нарощує випробування озброєння. Тільки за цей місяць держава-спонсор тероризму влаштувала декілька випробувань, зокрема підводного ядерного безпілотника та балістичних ракет.