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КНДР заявила про випробування нової крилатої ракети

Pulhwasal-3-31 все ще перебуває у стадії розробки. 

КНДР заявила про випробування нової крилатої ракети
Кім Чен Ин
Фото: EPA/UPG

Північна Корея заявила про випробування нового типу ракет, пише із посиланням на державні медіа ABC News.

Йдеться про стратегічну крилату ракету Pulhwasal-3-31. Вона все ще перебуває в стадії розробки.

Англомовний "Голос Кореї" повідомив, що пробний вогонь не мав негативного впливу на безпеку сусідніх країн і не пов'язаний із ситуацією в регіоні. Однак випробування Пхеньян провів на тлі зміцнення співпраці між США, Японією та Південною Кореєю.

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