КНДР заявила про випробування нової крилатої ракети

Північна Корея заявила про випробування нового типу ракет, пише із посиланням на державні медіа ABC News.
Йдеться про стратегічну крилату ракету Pulhwasal-3-31. Вона все ще перебуває в стадії розробки.
Англомовний "Голос Кореї" повідомив, що пробний вогонь не мав негативного впливу на безпеку сусідніх країн і не пов'язаний із ситуацією в регіоні. Однак випробування Пхеньян провів на тлі зміцнення співпраці між США, Японією та Південною Кореєю.
- Учора Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря біля свого західного узбережжя. КНДР випустив ракети у той час, коли військовий підрозділ ВМС Південної Кореї протягом 10 днів брав участь у тренуваннях уздовж східного узбережжя в провінції Канвон, що межує з Північчю.
- КНДР є основним іноземним постачальником зброї та боєприпасів для Росії.
- Останніми роками КНДР нарощує випробування озброєння. Тільки за цей місяць держава-спонсор тероризму влаштувала декілька випробувань, зокрема підводного ядерного безпілотника та балістичних ракет.