Росіяни уночі атакували Україну 14 ударними БпЛА. Збили 11

У ніч на 25 січня росіяни вдарили 14-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська у Росії та мису Чауда в Криму.

Також ворог вдарив чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області у напрямку Харкова та однією – з окупованої Донецької області. Про це повідомили в Повітряних силах.

Фото: Повітряні сили в Telegram

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 11 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей", – йдеться у повідомленні.