Російські окупанти обстріляли вісім громад Сумщини

Сьогодні, 24 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Дружбівська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 56 вибухів.

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни били з гранатометів та артилерії, також громаду атакували FPV-дронами.

Білопільську громаду армія РФ обстріляла з мінометів та артилерії, а Юнаківську - з артилерії.

Також з мінометів окупаційні війська обстріляли Хотінську, Зноб-Новгородську, Есманську, Дружбівську та Свеську громади.