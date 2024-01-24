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Російські окупанти обстріляли вісім громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів області.

Російські окупанти обстріляли вісім громад Сумщини
Росіяни обстрілюють Сумщину (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 24 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Дружбівська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 56 вибухів.

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Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни били з гранатометів та артилерії, також громаду атакували FPV-дронами.

Білопільську громаду армія РФ обстріляла з мінометів та артилерії, а Юнаківську - з артилерії.

Також з мінометів окупаційні війська обстріляли Хотінську, Зноб-Новгородську, Есманську, Дружбівську та Свеську громади.

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