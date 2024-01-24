Російська армія обстріляла місто Гірник на Донеччині, 2 загиблих та 8 поранених – ОВА.

Внаслідок обстрілу армією РФ міста Гірник Донецької області двоє цивільних загинули, ще 8 з пораненнями. Важкі поранення отримав 16-річний хлопець.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 2 людини загинули і 8 поранено внаслідок ракетного удару по Гірнику. Серед поранених є 16-річний хлопець, він у вкрай важкому стані", — повідомляє Вадим Філашкін.

Окупанти атакували житловий будинок у Гірнику сьогодні близько 16 години. Пошкоджені ще 2 багатоповерхівки і 43 приватні будинки на п'ятьох вулицях.

"Черговий цілеспрямований і усвідомлений удар по цивільним, черговий воєнний злочин росіян. Ворог прагне вбити якнайбільше українців. За таких обставин правильний вибір — евакуюватися з Донеччини до більш безпечних регіонів України", — додає Філашкін.