Генштаб: ЗСУ і надалі знищуватимуть повітряні засоби ворога на Бєлгородсько-Харківському напрямку

Збройні Сили України і надалі здійснюватимуть заходи для знищення засобів доставлення, контролю за повітряним простором для уникнення терористичної загрози, зокрема - на Бєлгородсько-Харківському напрямку.

Про це йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ.

"Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку. Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України. Лише за останній тиждень противником нанесено 19 ракетних ударів по Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Росіяни застосували 26 ЗКР С-300 і тр БР "Іскандер-М". Унаслідок атак загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина.

Поранено - 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, у тому числі - одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків.

"Задля зменшення саме ракетної загрози, ЗСУ не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації. Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода. З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", - наголосили в Генштабі.