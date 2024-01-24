Генштаб: ЗСУ і надалі знищуватимуть повітряні засоби ворога на Бєлгородсько-Харківському напрямку

Збройні Сили України і надалі здійснюватимуть заходи для знищення засобів доставлення, контролю за повітряним простором для уникнення терористичної загрози, зокрема - на Бєлгородсько-Харківському напрямку.
Про це йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ.
"Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку. Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України. Лише за останній тиждень противником нанесено 19 ракетних ударів по Харківщині", - йдеться у повідомленні.
Росіяни застосували 26 ЗКР С-300 і тр БР "Іскандер-М". Унаслідок атак загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина.
Поранено - 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, у тому числі - одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків.
"Задля зменшення саме ракетної загрози, ЗСУ не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації. Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода. З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", - наголосили в Генштабі.
- Координаційний штаб із питань поводження з полоненими збирає та аналізує оприлюднені російськими пропагандистами дані про те, що на борту Іл-76, що зазнав катастрофи в Бєлгородській області, нібито могли бути українські військовополонені. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами штаб закликав медіа та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації. Штаб просить довіряти лише офіційним джерелам.
- Про те, що на борту Іл-76 нібито могли бути полонені, написали російські пропагандисти, які потім цю інформацію видалили.