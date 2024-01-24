Координаційний штаб аналізує дані про перебування полонених на борту літака, що впав

Поки не буде офіційних даних, громадян і журналістів закликали утриматися від поширення неперевіреної інформації.

Координаційний штаб із питань поводження з полоненими збирає та аналізує оприлюднені російськими пропагандистами дані про те, що на борту Іл-76, що зазнав катастрофи в Бєлгородській області, нібито могли бути українські військовополонені.

До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами штаб закликав медіа та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації. Штаб просить довіряти лише офіційним джерелам.

"Наголошуємо, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства. Просимо відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами", – йдеться у повідомленні.