Слідчі Нацполіції встановили особу куратора фільтраційного табору в будівлі Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції, що у Запорізькій області.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

За даними правоохоронців, куратором виявися 28-річний працівник російського ФСБ, який здійснював організацію незаконного затримання громадян з активною українською позицією, проведення обшуків їх особистого майна та допитів із застосуванням фізичного насильства та імітацією розстрілу.

Фото: Національна поліція Російський ФСБ-шник,який курував фільтраційний табір

Йому оголошено про підозру за порушення законів та звичаїв війни. Росіянину "світить" до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування з встановлення співучасників його злочинів в будівлі Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції триває.

"Українські поліцейські продовжують збирати повну доказову базу для переслідування рф за злочини геноциду українців на національному та міжнародному рівнях", – наголошують у Нацполі.

Окупанти створили фільтраційний табір на території ізолятора тимчасового тримання № 2 Кам’янсько-Дніпровського відділення ГУНП в Запорізькій області.

За попередніми оцінками, під час окупації там утримувалось до сотні людей. Ті, хто зумів врятуватись, наразі надають українським поліцейським показання.

Правоохоронцям вдалося встановити інструменти й методики російського ФСБ, за якими діє система фільтраційних заходів.

"Вона спрямована на ідентифікацію та моральний злам українців та подальше знищення української нації", – зауважують у поліції.

Також зазначають, що для цього створені стаціонарні блокпости, піші та мобільні патрульні групи, пункти допитів, фільтраційні табори, катівні та місця несвободи.

Всього слідчими Нацполіції встановлено 67 місць несвободи для українців, 42 з яких знаходяться на території РФ.

"На першому етапі задіяні стаціонарні блокпости та патрульні групи, яким активно допомагають місцеві зрадники та колаборанти. Громадян затримують та ідентифіковують: тих, кого визнали лояльними до окупантів, обліковують та видають паспорти рф. Інших відвозять до катівень, де здійснюють над ними фізичне та сексуальне насильство, катують електричним струмом, здійснюють моральний тиск та інше", – повідомили в Національній поліції.

Якщо затримані змінюють свою позицію на користь окупаційної влади – їх відпускають. Деяким видають довідки, що вони пройшли фільтрацію або "дактилоскоповані". Як правило, більшість з них покидає тимчасово окуповану територію України та втікає на неокуповану територію або за кордон.

За даними поліції, українців, які пройшли тортури та не змінили своїх поглядів, вивозять до місць несвободи на тимчасово окупованих територіях або до Росії. Деяким в’язням висовують необґрунтовані обвинувачення та призначають терміни покарання. Їх звинувачують в екстремізмі або причетності до терористичних організацій. Надалі вони мігрують по різних колоніях. В кожному місці несвободи до них постійно застосовують тортури та моральні знущання, вони перебувають в нелюдських умовах утримання.

Деякі вмирають від катувань.