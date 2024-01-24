На Запоріжжі за добу окупанти завдали 170 ударів по 25 населених пунктах

Без постраждалих. Є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Запоріжжя за добу окупанти завдали 170 ударів по 25 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Окупанти здійснили вісім РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Роботиного й Кам'янського, 41 БпЛА-атаку по Біленькому, Новоандріївці, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Левадному, Полтавці та Малих Щербаках, а також авіаційний удар по Малій Токмачці.

По території Залізничного, Оріхова, Червоного, Малинівки, Левадного, Білогір'я, Лугівського, Степногірська, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 120 артобстрілів.

Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.