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Щонайменше дев'ятеро харків'ян поранені внаслідок вечірнього удару по місту

Окупанти вдарили з території Бєлгорода.

Щонайменше дев'ятеро харків'ян поранені внаслідок вечірнього удару по місту
Лікідація наслідків третього удару в Харкові
Фото: МВС у Telegram

Щонайменше дев'ятеро харків'ян були поранені унаслідок вечірнього обстрілу міста. Ворог почав третій за добу обстріл близько 22 години.

Росіяни вдарили по Київському і Холодногірському районах. Влучили в освітню установу і житлову інфраструктуру, горіли авто, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Постраждали щонайменше дев'ять людей. Серед них – чотирирічна дівчинка, їй надали допомогу на місці. Госпіталізовано чотирьох людей – двох чоловіків, двох жінок. Стан середній.

"Пошкоджено приватні будинки, будівлі навчального закладу, поштового підприємства та телекомунікаційного зв'язку, автомобілі", – йдеться у повідомленні. 

За даними Синєгубова, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300 із території російського Бєлгорода.

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