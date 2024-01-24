Щонайменше дев'ятеро харків'ян поранені внаслідок вечірнього удару по місту

Щонайменше дев'ятеро харків'ян були поранені унаслідок вечірнього обстрілу міста. Ворог почав третій за добу обстріл близько 22 години.

Росіяни вдарили по Київському і Холодногірському районах. Влучили в освітню установу і житлову інфраструктуру, горіли авто, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Постраждали щонайменше дев'ять людей. Серед них – чотирирічна дівчинка, їй надали допомогу на місці. Госпіталізовано чотирьох людей – двох чоловіків, двох жінок. Стан середній.

"Пошкоджено приватні будинки, будівлі навчального закладу, поштового підприємства та телекомунікаційного зв'язку, автомобілі", – йдеться у повідомленні.

За даними Синєгубова, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300 із території російського Бєлгорода.