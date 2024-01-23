Російські окупанти обстріляли п’ять громад Сумщини

Сьогодні, 23 січня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів Сумської області, під час яких пролунали 158 вибухів.

Зокрема, на Великописарівську громаду скинули ВОГи з БПЛА, її атакували мінометами та касетними боєприпасами.

Білопільську громаду росіяни атакували мінометами, гранатометами, артилерією та FPV-дронами.

Російські окупанти вдарили по Краснопільській громаді з мінометів, гранатометів, артилерії та дронами.

Крім того, Юнаківську громаду армія РФ атакувала мінометами та артилерією, а Свеську - з артилерії.