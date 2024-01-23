В Харкові затримали вандала, який вкрав прапор з могили військовослужбовця

Чоловік намагався продати прапор за 100 або 200 гривень.

Могила військовослужбовця, з якої вандал вкрав прапор

У Харкові чоловік викрав український прапор з могили військовослужбовця.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці затримали встановили особу зловмисника. Ним виявився 41-річний раніше судимий мешканець Харкова.

“На одній з вулиць він намагався продати прапор перехожим за 100 або 200 гривень”, - зазначили в поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Чоловіку загрожує позбавлення волі строком до 7 років.