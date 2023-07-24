На Харківщині пошкодили пам'ятник жертвам Голодомору та надгробки

Загалом на цвинтарі пошкоджено близько 10 надгробків.

Працівники поліції Харківської області встановлюють особи зловмисників, які скоїли наругу на цвинтарі в с. Миролюбівка Лозівського району.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Невідомі пошкодили пам'ятник жертвам Голодомору та понад 10 надгробків”, - повідомили в поліції.

Поліцейські, котрі прибули на місце події, на могилах виявили розбиті вази та сколи на пам’ятниках.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що працівники поліції підозрюють жителя Люботина Харківської області у скоєнні наруги над могилами бійців Збройних сил України. Зловмисник зняв державні прапори України з місць поховання.