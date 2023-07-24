РФ за добу била по девʼяти областях України

У Чернігівській області за добу було три обстріли (20 вибухів). По Семенівській громаді били з мінометів. По Новгород-Сіверській – із артилерії. Без жертв, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та вранці ворог здійснив чотири обстріли, зафіксовано вісім вибухів. Обстріляно чотири населених пункти у Білопільській, Хотінській, Середино-Будській, Шалигинській громадах. Попередньо – без жертв та руйнувань. Учора протягом дня ворог здійснив 13 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 56 вибухів. Обстріляно 12 населених пунктів у шести територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

У Дніпропетровській вчора росіяни з ракетних систем залпового вогню вдарили по Великомихайлівській громаді. По Марганецькій застосували важку артилерію. За медичною допомогою з легкими пораненнями звернулася одна людина.Спрямовував ворог на Нікопольський район й БпЛА, та оборонці неба успішно його приземлили. Вчора пізно ввечері ворог вдарив по Мирівській громаді Нікопольського району. Застосував важку артилерію. Обійшлося без загиблих та поранених.

У Запорізькій за минулу добу зафіксовано 88 обстрілів по 17 населених пунктах. 86 артилерійських ударів прийшлися по Гуляйполю, Чарівному, Червоному, Малинівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Степногірську, Степовому та іншим прифронтовим селам. Також військові рф поцілили з безпілотників по Новоандріївці та обстріляли з РСЗВ Новодарівку. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформації про постраждалих не надходило. Дані уточнюються.

У Луганській у Кремінному і Сватівському районах наші Сили оборони відбивають намагання ворога покращити своє становище. Важкі бої точаться на декількох ділянках фронту. Противник веде обстріли сіл. Страждають Невське, Білогорівка. Авіаційних ударів росіяни завдали по Серебрянському лісництву. За добу противник здійснив 152 обстрілів (737 снарядів).

У Харківській на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району, Козача Лопань і Ветеринарне Харківського району, Бударки і Гатище Чугуївського району.На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кучерівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Берестове, Новомлинськ, Дворічна та Кислівка. Учора внаслідок удару керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 по Кучерівці Куп'янського району пошкоджено щонайменше 13 приватних житлових будинків, господарчі споруди. Поранення зазнала жінка 70 років. У Петропавлівці Куп'янського району внаслідок удару пошкоджено два приватні будинки. В с. Чернещині Ізюмського району пошкоджено будівлі агрофірми. Пізно ввечері з РСЗВ ворог обстріляв Куп’янськ, пошкоджено приватний будинок, без постраждалих.

У Донецькій за добу ворог здійснив сім обстрілів за добу: РСЗВ "Смерч", артилерія. Окупанти обстріляли Авдіївку, Торецьк, Часів Яр, Велику Новосілку, Очеретине, Кліщіївку. Пошкоджено житловий будинок, будинок культури, службовий автомобіль ДСНС, волонтерський пожежний автомобіль, два цивільних автомобіля, причеп, генератор, магазин. Дані щодо наслідків уточнюються.

В Одеській під прицілом ворога – портова інфраструктура р. Дунай. Чотири години росіяни атакували порти дронами "Shahed-136". Три дрони знищили наші сили ППО. Внаслідок нічної атаки шестеро постраждалих людей. До лікарні області госпіталізували чотирьох поранених, один з яких – у стані середньої ступені тяжкості, ближче до тяжкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта. Інші троє – з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. Всім була надана медична допомога в повному обсязі. Через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів. В одному із технічних приміщень здійнялася пожежа, яку вже ліквідували.

У Херсонській за добу ворог здійснив 58 обстрілів (325 снарядів), з них по Херсону – два обстріли (10 снарядів). Ворог влучив в райони 24 населених пунктів області.Надвечір окупанти вдарили по Одрадокам’янці. Влучили по житловій забудові. Поранення дістала 70-річна жінка. Постраждалу доставлено до лікарні. У неї вогнепальні поранення грудної клітки, ноги. Медики надають їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного удару по території України, застосувавши 17 крилатих та дві балістичні ракети. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил було знищено девʼять крилатих ракет.