Під Запоріжжям росіяни збудували колосальну систему оборони - забетоновані окопи, які до того ж мають нори.

Під Запоріжжям росіяни збудували колосальну систему оборони. Штурмувати забетоновані окопи, які до того ж мають нори, це колосально важка задача, розповідають військові.

На відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", – Оріхівський напрямок – та тактична група "Медоїд" ЗСУ.

Її бійці тренують армійців брати ворожі позиції – адже, за прогнозом військових, штурмів найближчим часом буде багато. Герой цього відео – Олександр Морозов, він же "Квіточка" – головний сержант роти. А також десантник, ветеран АТО та бізнесмен.

"Це повномасштабна війна, – каже Морозов. – Вона триватиме мінімум 1,5-2 роки. Саме м’ясорубка. Потім, можливо, інтенсивність впаде. Для того, щоб це зрозуміти, треба вчити історію та спиратись в першу чергу на факти", – сказав він.

Війна забрала у Морозова десятки друзів. На питання про кількість Олександр відповідає так: "Десь під 100".

"Я нічим не допоможу, якщо буду молитись абощо. Просто після перемоги візьму тижневу відпустку та поїду до хлопців на цвинтарі", – розмірковує він.

Але попри все Олександр не втрачає ані здорового глузду, ані почуття гумору: наприклад, він у своєму фб публікував відео – у рожевому спідньому і з автоматом.

"Мені подобається відточувати сарказм на людях, з якими я не знайомий. У коментарях можна їх одразу послати, а можна зробити це якось більше вишукано – затролити", – додав боєць.

На Запорізькому напрямку нашим бійцям вкрай важко, і "Квіточка" пояснив, чому: "Росіяни знали, де ми будемо наступати. Всі ж вчились за однаковими підручниками. Тут справжній В’єтнам: вони сидять у забетонованих окопах, в яких є нори".

У сюжеті також присутній Олександр Матяш. Інтерв’ю із ним, опубліковане проєктом взимку, набрало близько 3 мільйонів переглядів.