Уночі росіяни атакували Одещину безпілотниками, є постраждалі

Кілька "шахедів" приземлили сили ППО, але були і влучання.

Російські окупанти знову атакували Одеську область.

Про це повідомив у Telegram речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Повітряна тривога тривала майже 4 години.

"Ворог атакував дронами-камікадзе південь регіону: кілька "шахедів" приземлили сили ППО, але є, на жаль, і влучання. Росіяни продовжують бити по цивільних об'єктах і українському зерну", - йдеться в повідомленні.

Оперативне командування "Південь" уточнило, що сили ППО знищили три ворожі дрони.

"Цієї ночі майже 4-х годинну атаку дронами "Shahed-136" було спрямовано по портовій інфраструктурі Дуная. Три дрони знищено силами протиповітряної оборони. Внаслідок влучань зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо про чотирьох постраждалих працівників порту, але інформація ще уточнюється.

Нагадаємо, раніше речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк зазначила, що Росія активізувала розвідувальні дії на півдні. Окупанти намагаються зібрати інформацію про припортову інфраструктуру.

Атаки на Одесу і область, зокрема на порти та зерносховища, російська армія проводить щоночі з 17 липня – після того, як односторонньо вийшла з "зернової угоди". 19 липня росіяни ударом знищили 60 000 тонн зерна, що призначалося Китаю.