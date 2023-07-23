На окупованих територіях РФ карає за українські пісні, − Федоров

Росіяни змушують видаляти навіть архівні знімки з українським прапором.

На окупованих територіях росіяни перейшли на новий етап фільтрації – карають за архівні фото і музику.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Окупанти вже не знають, який терор чинити, щоб припинити спротив на захоплених територіях. Раніше в телефонах шукали докази співпраці з Силами опору. Потім дивилися листування в месенджерах, щоб знайти до чого причепитися і звинуватити в “тероризмі””, − сказав він.

Федоров додав, що тепер росіяни уважно вивчають фото і музику.

“Змушують видаляти навіть архівні знімки з українським прапором і погрожують за українські пісні, які називають “нацистськими””, − підкреслив мер.

Нагадаємо, мешканці окупованих територій Запорізької області не можуть отримати без російського “паспорта”.