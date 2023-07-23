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ЮНЕСКО засудила атаку на Одесу і направить комісію для оцінки збитків

"Ці жахливі руйнування свідчать про ескалацію насильства проти культурної спадщини України". 

ЮНЕСКО засудила атаку на Одесу і направить комісію для оцінки збитків
Генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле
Фото: EPA/UPG

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) засудила атаку росіян проти культурної спадщини в Одесі, включно з об'єктами Всесвітньої спадщини.

Про це йдеться у пресрелізі організації.

“ЮНЕСКО глибоко занепокоєна та найрішучішим чином засуджує жорстокі удари, здійснені російськими військами, внаслідок яких пошкоджено численні культурні об’єкти у центрі Одеси, де розташований об’єкт Всесвітньої спадщини “Історичний центр Одеси””, − зазначено у повідомленні. 

Унаслідок обстрілу пошкоджено низку важливих культурних об’єктів, зокрема числі Спасо-Преображенський собор, перший і найвизначніший православний храм Одеси, побудований у 1794 році. Цей ворожий акт стався лише через декілька днів після бомбардувань, які пошкодили багато об’єктів культурної спадщини у Львові та Одесі на територіях, які охороняються Конвенцією про охорону всесвітньої культурної й природної спадщини.

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“Ці жахливі руйнування свідчать про ескалацію насильства проти культурної спадщини України. Я рішуче засуджую цю атаку проти культури та закликаю Російську Федерацію вжити реальних дій для дотримання своїх зобов’язань згідно з міжнародним правом, включаючи Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту та Конвенцію про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини 1972 року”, – заявила Одрі Азуле, Генеральна директорка ЮНЕСКО. 

Азуле 4 квітня відвідала Одесу, щоб зустрітися з менеджерами об’єктів Всесвітньої спадщини та стейкхолдерами культурного сектору. Вона змогла проаналізувати ті надзвичайні заходи, які вживаються ЮНЕСКО для захисту цієї видатної спадщини, якій загрожує війна. 

ЮНЕСКО продовжить співпрацю з менеджерами об’єктів Всесвітньої спадщини, місцевими та центральними органами влади для визначення нагальних потреб. Найближчими днями ЮНЕСКО направить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків. 

“Ці напади суперечать нещодавнім заявам російської влади про те, що вона вжила заходів для збереження об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні, включо з їхніми буферними зонами. Умисне знищення культурних об’єктів може вважатися воєнним злочином, як встановлено Резолюцією 2347 (2017) Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, постійним членом якої є Російська Федерація”, − йдеться у заяві.

Нагадаємо, цієї ночі ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. Окрім храму є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. У багатьох будівлях пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Понівечені автомобілі. Внаслідок атаки одна людина загинула, 22 – отримали поранення. 

Унаслідок нічного обстрілу Одеси за попередніми оцінками пошкоджено 29 пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення.

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