Голова Одеської ОВА Олег Кіпер подякував Італії за підтримку і готовність долучитися до відновлення пошкоджених пам’яток архітектури.

“Зустрілися з делегацією Комісії із закордонних справ і в справах громад Палати депутатів Італійської Республіки на чолі з пані Лія Куартапелле Прокопіо у супроводі Надзвичайного та Повноважного Посла Італійської Республіки в Україні пана П’єр Франческо Дзадзо”, − написав він у Телеграмі.

Одесити показали партнерам наслідки дій країни-терориста: зруйновані архітектурні пам’ятки, житлові будинки та храм.

“Весь світ має бачити, що російські потвори роблять на українській землі та вживати всіх заходів, аби Україна якомога швидше перемогла цю пітьму!”, − додав Кіпер.

Фото: Олег Кіпер

Фото: Олег Кіпер

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні пообіцяла допомогти Україні з відновленням Спасо-Преображенського собору в Одесі, по якому росіяни вдарили ракетою в ніч на 23 липня.