Ворог знову вдарив ракетами по Одесі: є влучання по портовій інфраструктурі і храму, загинула людина (оновлено)
Ворог знову вдарив ракетами по Одесі: є влучання по портовій інфраструктурі і храму, загинула людина (оновлено)
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Держава призначила нових керівників "Сенс банку"
Держава призначила нових керівників "Сенс банку"
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
ГоловнаСуспільствоВійна

Італійські депутати оглянули зруйновані будинки та храм в Одесі

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер подякував Італії за підтримку.

Італійські депутати оглянули зруйновані будинки та храм в Одесі
Фото: Олег Кіпер

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер подякував Італії за підтримку і готовність долучитися до відновлення пошкоджених пам’яток архітектури.

“Зустрілися з делегацією Комісії із закордонних справ і в справах громад Палати депутатів Італійської Республіки на чолі з пані Лія Куартапелле Прокопіо у супроводі Надзвичайного та Повноважного Посла Італійської Республіки в Україні пана П’єр Франческо Дзадзо”, − написав він у Телеграмі.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Одесити показали партнерам наслідки дій країни-терориста: зруйновані архітектурні пам’ятки, житлові будинки та храм.

“Весь світ має бачити, що російські потвори роблять на українській землі та вживати всіх заходів, аби Україна якомога швидше перемогла цю пітьму!”, − додав Кіпер.

Фото: Олег Кіпер
Фото: Олег Кіпер

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні пообіцяла допомогти Україні з відновленням Спасо-Преображенського собору в Одесі, по якому росіяни вдарили ракетою в ніч на 23 липня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies