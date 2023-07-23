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Україна винесе на Радбез ООН питання про знищення росіянами православних храмів

Росія - єдина загроза українському православ'ю, заявив Кулеба.

Україна винесе на Радбез ООН питання про знищення росіянами православних храмів
Фото: news.church.ua

Україна має намір винести на наступне засідання Ради безпеки ООН питання планомірного знищення Росією культових споруд православної церкви в Україні.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія планомірно знищує православну церкву в Україні та її приміщення. Останній випадок - сьогоднішній удар по Преображенському собору в Одесі. Ми порушимо це питання на наступному засіданні РБ ООН щодо України, щоб було зрозуміло: Росія - єдина загроза українському православ'ю", - написав Кулеба.

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Як заявив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі поповнив список із кількасот українських храмів, знищених чи пошкоджених внаслідок агресії Росії проти України. 

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні пообіцяла допомогти Україні з відновленням Спасо-Преображенського собору в Одесі, по якому росіяни вдарили ракетою в ніч на 23 липня.

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