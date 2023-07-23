Протягом суботи 22 липня окупаційні війська 26 разів відкривали вогонь по території Донецької області. Внаслідок збройної агресії ворога загинули четверо людей, 11 – отримали поранення.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Зазначається, що під ворожим вогнем перебували 18 населених пунктів: міста Авдіївка, Гірник, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Сіверськ, селища Гостре, Курахівка, села Благодатне, Дружба, Карпівка, Маркове, Новоселівка Перша, Софіївка, Сурове, Торецьке, Федорівка, Червоне.

Окупанти використовували авіацію, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Смерч", артилерію. Зруйновані 44 цивільних об’єкти: 33 будинки, торговельний центр, школа, підприємство, лінії електропередач, водогін, гаражі, газова труба.

По Благодатному ворог вдарив чотирма керованими авіабомбами "ФАБ-500", постраждалих немає. По селу Торецьке Шахівської громади росіяни вдарили "Смерчами". Зруйнований приватний будинок, є загиблий та поранений.

Костянтинівку росіяни обстріляли ракетами ЗРК "С-300". Внаслідок влучання 2 ракет пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, ринок, торговельний комплекс, водогін, лінія електропередач. Інформація щодо жертв не надходила.

З РСЗВ "Смерч" армія РФ била по Дружківці, селам Сурове й Софіївка. Внаслідок обстрілів одна цивільна особа загинула, 7 поранено. Руйнувань зазнали 2 приватні оселі, гараж.

Село Дружба окупанти обстріляли з "Градів", поранили людину. Пошкоджено 12 приватних осель, 2 багатоквартирних будинки. Внаслідок артилерійського обстрілу в Авдіївці 1 людина загинула, ще одну травмовано. Вбито цивільну особу у Федорівці. Є поранений у Сіверську.

Нагадаємо, протягом п'ятниці 21 липня росіяни вбили шістьох жителів Донеччини. Четверо мирних жителів загинули в Нью-Йорку, двоє – у Дружбі. Ще п’ятеро людей за добу дістали поранення.