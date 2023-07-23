Ворог обстріляв чотири громади Сумщини

Минулої ночі та сьогодні вранці російські загарбники обстріляли чотири громади в Сумській області.

Про це у Телеграмі повідомила Сумська ОВА.

«Уночі та вранці ворог здійснив чотири обстріли, зафіксовано десять вибухів. Обстрілів зазнали чотири населені пункти у чотирьох територіальних громадах: Краснопільській, Хотінській, Середино-Будській, Шалигинській», - йдеться в дописі.

Зазначається, що ворог бив з артилерії, мінометів, стрілецької зброї. В ОВА додали, що за попередніми даними, обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, що 22 липня близько 14:30 ворог за допомогою дрона скинув вибуховий пристрій на цивільні обʼєкти в центрі м. Середина-Буда Сумської області. Внаслідок атаки ворога отримали поранення двоє чоловіків.

Вранці 22 липня на Сумщині від російських обстрілів загинула людина, четверо поранені. Також зазнали руйнувань будинки і об'єкти цивільної інфраструктури.