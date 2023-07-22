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Окупанти скинули вибуховий пристрій у центр прикордонного міста Середина-Буда на Сумщині, поранено двоє цивільних

Росіяни скинули вибуховий пристрій за допомогою дрона.

Окупанти скинули вибуховий пристрій у центр прикордонного міста Середина-Буда на Сумщині, поранено двоє цивільних
Фото: Сумська обласна прокуратура

Окупанти скинули вибуховий пристрій у центр м. Середина-Буда на Сумщині. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, 22 липня 2023 року близько 14:30 ворог за допомогою дрона скинув вибуховий пристрій на цивільні обʼєкти в центрі м. Середина-Буда Сумської області. 

Внаслідок атаки ворога отримали поранення двоє чоловіків, які перебували біля входу до пункту незламності. Один із потерпілих цього дня якраз забезпечував доступ осіб до укриття, а інший проїжджав повз на велосипеді.

Нагадаємо, вранці на Сумщині від російських обстрілів загинула людина, четверо поранені. Також зазнали руйнувань будинки і об'єкти цивільної інфраструктури.

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