Окупанти скинули вибуховий пристрій у центр прикордонного міста Середина-Буда на Сумщині, поранено двоє цивільних

Окупанти скинули вибуховий пристрій у центр м. Середина-Буда на Сумщині.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 22 липня 2023 року близько 14:30 ворог за допомогою дрона скинув вибуховий пристрій на цивільні обʼєкти в центрі м. Середина-Буда Сумської області.

Внаслідок атаки ворога отримали поранення двоє чоловіків, які перебували біля входу до пункту незламності. Один із потерпілих цього дня якраз забезпечував доступ осіб до укриття, а інший проїжджав повз на велосипеді.

Нагадаємо, вранці на Сумщині від російських обстрілів загинула людина, четверо поранені. Також зазнали руйнувань будинки і об'єкти цивільної інфраструктури.