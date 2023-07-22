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На Полтавщині відкрили модульне містечко для переселенців

У ньому можуть розміститися до 300 осіб.

На Полтавщині відкрили модульне містечко для переселенців
Фото: Мінреінтеграції

У Полтавській області відбулося відкриття модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

Загальна кількість побудованих модулів становить 240. У них можуть розміститися до 300 осіб. Зараз у містечку вже живуть близько сотні переселенців із Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Будівництво реалізовано в рамках проєкту Фонду міжнародної солідарності Польщі "Під безпечним дахом" за фінансової підтримки уряду Великої Британії. 

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Нагадаємо, що комплексною послугою для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в застосунку “Дія” скористалися вже понад 1,4 млн українців.

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