На Полтавщині відкрили модульне містечко для переселенців

У ньому можуть розміститися до 300 осіб.

У Полтавській області відбулося відкриття модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Загальна кількість побудованих модулів становить 240. У них можуть розміститися до 300 осіб. Зараз у містечку вже живуть близько сотні переселенців із Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Будівництво реалізовано в рамках проєкту Фонду міжнародної солідарності Польщі "Під безпечним дахом" за фінансової підтримки уряду Великої Британії.

Нагадаємо, що комплексною послугою для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в застосунку “Дія” скористалися вже понад 1,4 млн українців.