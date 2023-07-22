У горах в Івано-Франківській області горів Свято-Троїцький Дуконський чоловічий монастир.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Телеграмі.

До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в монастирі у селі Пробійнівка на полонині Дуконя Верховинського району. Монастир розташований високо в горах, куди значно ускладнений проїзд.

Дерев’яна будівля монастиря була повністю охоплена вогнем, площа пожежі становила 120 м².

Рятувальники вберегли від вогню поруч розташовані господарські будівлі та дзвіницю. Постраждалих на пожежі немає. Причина та збитки встановлюються.

Фото: ДСНС

Зазначимо, що у червні 2022 року у Свято-Троїцькому Дуконському монастирі на Верховинщині провели першу українську службу. До цього монастир був підпорядкований УПЦ МП.