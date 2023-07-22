Міноборони заявляє, що військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України

"Важливо, що ми кожен день просуваємось. Десь на 100 метрів, десь - на кілометр", - повідомив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

Військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України.

Про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

"По всій лінії, що б там не говорили зараз, що росіяни спробували в районі Куп’янська щось зробити, - це була відчайдушна спроба якось відтягнути наші сили з інших напрямків. Але в цілому, вся ініціатива зараз на нашій стороні. Це важливо для наших партнерів, особливо по лінії військових. Вони розуміють усі виклики, пов’язані зі змінами та іншими питаннями, є постійний обмін інформацією з партнерами, консультації на цю тему. Важливо, що ми кожен день просуваємось. Десь на 100 метрів, десь - на кілометр", - зазначив Гаврилов.

За його словами, щодня українські захисники долають лінії оборони, зведені окупантами.

"Кожен день ми вигризаємо нашу територію, ми вигризаємо першу і другу лінії оборони там, де Росія змогла щось побудувати", - додав заступник глави Міноборони.

Гаврилов зауважив, що всі розуміють, що Україна ще не використала свій повний ресурс, тому ні в кого немає сумнівів про продовження допомоги і впевненості в перемозі нашої держави.

"Зрозуміло, що людям, які сидять в теплих приміщеннях, дивляться Інтернет і телебачення, хотілося б, щоб все відбувалося швидше, але реальність така, що треба враховувати те, що відбувається on the ground", - сказав заступник міністра.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на досягнутих рубежах.

Так, на Бердянському напрямку українські бійці просунулися на відстань понад кілометр.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі, коментуючи український контрнаступ, заявив, що "він буде довгим, складним і кривавим".