Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Зеленський звільнив Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Пристайко критикував "сарказм" президента
Зеленський звільнив Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Пристайко критикував "сарказм" президента
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони заявляє, що військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України

"Важливо, що ми кожен день просуваємось. Десь на 100 метрів, десь - на кілометр", - повідомив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

Міноборони заявляє, що військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України
Володимир Гаврилов
Фото: Макс Требухов

Військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України.

Про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

"По всій лінії, що б там не говорили зараз, що росіяни спробували в районі Куп’янська щось зробити, - це була відчайдушна спроба якось відтягнути наші сили з інших напрямків. Але в цілому, вся ініціатива зараз на нашій стороні. Це важливо для наших партнерів, особливо по лінії військових. Вони розуміють усі виклики, пов’язані зі змінами та іншими питаннями, є постійний обмін інформацією з партнерами, консультації на цю тему. Важливо, що ми кожен день просуваємось. Десь на 100 метрів, десь - на кілометр", - зазначив Гаврилов.

За його словами, щодня українські захисники долають лінії оборони, зведені окупантами.

"Кожен день ми вигризаємо нашу територію, ми вигризаємо першу і другу лінії оборони там, де Росія змогла щось побудувати", - додав заступник глави Міноборони.

Гаврилов зауважив, що всі розуміють, що Україна ще не використала свій повний ресурс, тому ні в кого немає сумнівів про продовження допомоги і впевненості в перемозі нашої держави.

"Зрозуміло, що людям, які сидять в теплих приміщеннях, дивляться Інтернет і телебачення, хотілося б, щоб все відбувалося швидше, але реальність така, що треба враховувати те, що відбувається on the ground", - сказав заступник міністра.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на досягнутих рубежах.

Так, на Бердянському напрямку українські бійці просунулися на відстань понад кілометр.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі, коментуючи український контрнаступ, заявив, що "він буде довгим, складним і кривавим".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies