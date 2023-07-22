На відео - модель, у якій використовуються боєприпаси двох видів: бронебійний та осколково-фугасний.

Десантно-штурмові війська ЗСУ показали, як використовують британський танк Challenger 2.

Про це повідомила пресслужба командування ДШВ.

Десантники показали маневри наданого Британією озброєння та поділилися враженнями від використання танка.

На відео - модель 1991 року, у ній використовуються боєприпаси 120-го калібру двох видів: бронебійний та осколково-фугасний. Танк відзначається чудовою прохідністю, маневрений, вогнева потужність – до 10 км, має нічний приціл, лазерний далекомір.

"Враження чудові, як на навчаннях так і в дії", – зазначають десантники.

Зазначимо, що в травні 2023 року Велика Британія підтвердила, що всі обіцяні танки Challenger 2 вже знаходяться на території України.

Нагадаємо, що Німеччина передала Україні 10 танків Leopard 1А5.