Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Зеленський звільнив Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Пристайко критикував "сарказм" президента
Зеленський звільнив Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Пристайко критикував "сарказм" президента
ГоловнаСуспільствоВійна

Десантники показали, як використовують Challenger 2

На відео - модель, у якій використовуються боєприпаси двох видів: бронебійний та осколково-фугасний.

Десантники показали, як використовують Challenger 2
Фото: Скрін з відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ показали, як використовують британський танк Challenger 2.

Про це повідомила пресслужба командування ДШВ.

Десантники показали маневри наданого Британією озброєння та поділилися враженнями від використання танка.

На відео - модель 1991 року, у ній використовуються боєприпаси 120-го калібру двох видів: бронебійний та осколково-фугасний. Танк відзначається чудовою прохідністю, маневрений, вогнева потужність – до 10 км, має нічний приціл, лазерний далекомір.

"Враження чудові, як на навчаннях так і в дії", – зазначають десантники.

Зазначимо, що в травні 2023 року Велика Британія підтвердила, що всі обіцяні танки Challenger 2 вже знаходяться на території України.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що Німеччина передала Україні 10 танків Leopard 1А5. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies