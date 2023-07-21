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Німеччина передала Україні 10 танків Leopard 1

Також у новому пакеті 20 кулеметів MG3, більше тисячі снарядів калібру 155 мм, 80 розвідувальних безпілотників та інша допомога.

Німеччина передала Україні 10 танків Leopard 1
Фото: ЕРА/UPG

Німеччина передала Україні 10 танків Leopard 1А5. 

Про це повідомляє Міністерство оборони країни. 

До нвого пакету військової допомоги увійшли: 

  • 10 “Леопардів” 1 A5
  • 20 кулеметів MG3 для танків та бронетехніки
  • 1305 снарядів калібру 155 мм 
  • 2064 димових снарядів калібру 155 мм 
  • мостова система і 12 причепів 
  • 4 автомобілі для охорони кордону
  • 10 радарів для спостререження SurveilSPIRE
  • 16 вантажівок Zetros
  • 100 тисяч аптечок першої допомоги 
  • 80 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN

Раніше LB.ua повідомляла, що Німеччина приготувала Україні військовий пакет на 700 млн євро з установками Patriot та 25 танками Leopard. Його лідери ФРН представили на саміті блоку НАТО у Вільнюсі.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що до 2027 року країна може витратити на допомогу Україні зброєю 17 млрд євро. Країна є другою після США, яка надає найбільшу підтримку Україні.

Минулого тижня Німеччина надала Україні установки Gepard, снаряди і запчастини для дронів Vector. Також Україна отримала 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM і стільки ж станцій керування вогнем для ЗРК.

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