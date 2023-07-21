Німеччина передала Україні 10 танків Leopard 1

Німеччина передала Україні 10 танків Leopard 1А5.
Про це повідомляє Міністерство оборони країни.
До нвого пакету військової допомоги увійшли:
- 10 “Леопардів” 1 A5
- 20 кулеметів MG3 для танків та бронетехніки
- 1305 снарядів калібру 155 мм
- 2064 димових снарядів калібру 155 мм
- мостова система і 12 причепів
- 4 автомобілі для охорони кордону
- 10 радарів для спостререження SurveilSPIRE
- 16 вантажівок Zetros
- 100 тисяч аптечок першої допомоги
- 80 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN
Раніше LB.ua повідомляла, що Німеччина приготувала Україні військовий пакет на 700 млн євро з установками Patriot та 25 танками Leopard. Його лідери ФРН представили на саміті блоку НАТО у Вільнюсі.
Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що до 2027 року країна може витратити на допомогу Україні зброєю 17 млрд євро. Країна є другою після США, яка надає найбільшу підтримку Україні.
Минулого тижня Німеччина надала Україні установки Gepard, снаряди і запчастини для дронів Vector. Також Україна отримала 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM і стільки ж станцій керування вогнем для ЗРК.