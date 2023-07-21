Німеччина передала Україні 10 танків Leopard 1

Також у новому пакеті 20 кулеметів MG3, більше тисячі снарядів калібру 155 мм, 80 розвідувальних безпілотників та інша допомога.

Німеччина передала Україні 10 танків Leopard 1А5.

Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

До нвого пакету військової допомоги увійшли:

10 “Леопардів” 1 A5

20 кулеметів MG3 для танків та бронетехніки

1305 снарядів калібру 155 мм

2064 димових снарядів калібру 155 мм

мостова система і 12 причепів

4 автомобілі для охорони кордону

10 радарів для спостререження SurveilSPIRE

16 вантажівок Zetros

100 тисяч аптечок першої допомоги

80 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN

Раніше LB.ua повідомляла, що Німеччина приготувала Україні військовий пакет на 700 млн євро з установками Patriot та 25 танками Leopard. Його лідери ФРН представили на саміті блоку НАТО у Вільнюсі.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що до 2027 року країна може витратити на допомогу Україні зброєю 17 млрд євро. Країна є другою після США, яка надає найбільшу підтримку Україні.

Минулого тижня Німеччина надала Україні установки Gepard, снаряди і запчастини для дронів Vector. Також Україна отримала 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM і стільки ж станцій керування вогнем для ЗРК.