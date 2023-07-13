​Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги: установки Gepard, снаряди і запчастини для дронів Vector

Німеччина передала Україну нову партію військової допомоги.
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
Серед постачань:
- шість установок Gepard;
- 3230 снарядів калібру 155-мм;
- 1184 димові боєприпаси калібру 155-мм;
- мостоукладач Biber і міст для мостоукладача;
- п'ять захищених автомобілів для захисту кордонів;
- 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM;
- сідельний тягач 8x8 HX81;
- чотири напівпричепи;
- 24192 боєприпаси калібру 40 мм;
- два комплекти запчастин для дронів Vector;
- 10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM.
Нагадаємо, Німеччина виділить Україні додаткові пускові установки ППО Patriot та ракети для них. Відповідної домовленості досягли президент України Володимир Зеленський та канцлер ФРН Олаф Шольц на полях саміту НАТО у Вільнюсі.
Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус укотре підтвердив, що Україна не отримає далекобійні крилаті ракети Taurus.