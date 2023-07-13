​Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги: установки Gepard, снаряди і запчастини для дронів Vector

Також наша держава отримає 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM і стільки ж станцій керування вогнем для ЗРК.

Німеччина передала Україну нову партію військової допомоги.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Серед постачань:

шість установок Gepard;

3230 снарядів калібру 155-мм;

1184 димові боєприпаси калібру 155-мм;

мостоукладач Biber і міст для мостоукладача;

п'ять захищених автомобілів для захисту кордонів;

10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM;

сідельний тягач 8x8 HX81;

чотири напівпричепи;

24192 боєприпаси калібру 40 мм;

два комплекти запчастин для дронів Vector;

10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM.

Нагадаємо, Німеччина виділить Україні додаткові пускові установки ППО Patriot та ракети для них. Відповідної домовленості досягли президент України Володимир Зеленський та канцлер ФРН Олаф Шольц на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус укотре підтвердив, що Україна не отримає далекобійні крилаті ракети Taurus.