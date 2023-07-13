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​Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги: установки Gepard, снаряди і запчастини для дронів Vector

Також наша держава отримає 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM і стільки ж станцій керування вогнем для ЗРК.

​Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги: установки Gepard, снаряди і запчастини для дронів Vector
Фото: з відкритих джерел

Німеччина передала Україну нову партію військової допомоги.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Серед постачань:

  • шість установок Gepard;
  • 3230 снарядів калібру 155-мм;
  • 1184 димові боєприпаси калібру 155-мм;
  • мостоукладач Biber і міст для мостоукладача;
  • п'ять захищених автомобілів для захисту кордонів;
  • 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM;
  • сідельний тягач 8x8 HX81;
  • чотири напівпричепи;
  • 24192 боєприпаси калібру 40 мм;
  • два комплекти запчастин для дронів Vector;
  • 10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM.

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Нагадаємо, Німеччина виділить Україні додаткові пускові установки ППО Patriot та ракети для них. Відповідної домовленості досягли президент України Володимир Зеленський та канцлер ФРН Олаф Шольц на полях саміту НАТО у Вільнюсі. 

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус укотре підтвердив, що Україна не отримає далекобійні крилаті ракети Taurus.

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