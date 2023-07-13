Індія схвалила закупівлю французьких підводних човнів і винищувачів

Рада оборонних закупівель Індії схвалила закупівлю французьких підводних човнів і винищувачів, пише Bloomberg.

Південноазіатська країна диверсифікує закупівлі військової техніки за межами Росії та позиціонує себе як оплот проти Китаю.

Схвалено закупівлю трьох підводних човнів Scorpene і 26 літаків Rafale, ціну яких ще належить обговорити з урядом Франції, йдеться в заяві міністерства оборони Індії.

Оголошення зроблено в той момент, коли прем’єр-міністр Нарендра Моді починає дводенний візит до Франції в четвер, який включає переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Раніше повідомлялося, що три десятки винищувачів Rafale-Marine можуть бути продані ВМС Індії для використання на авіаносці місцевого виробництва INS Vikrant.

Угода про будівництво підводних човнів із Францією та купівлю літаків Rafale виробництва Dassault Aviation SA є останньою оборонною угодою, яку просуває уряд Моді. Індія презентує себе ключовим партнером в Азії для Вашингтона та його союзників. Щоб наблизити Нью-Делі, США пропонують передову зброю та інвестиції.

Дві країни вже будують підводні човни Scorpene, і останній із шести човнів, які виготовляє індійська компанія Mazagon Dock Shipbuilders, буде готовий на початку наступного року. Угоду з Парижем укладуть після нещодавнього договору Індії з морським підрозділом німецької Thyssenkrup про виробництво дизельних підводних човнів за орієнтовною вартістю 5,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, минулого місяця Індія підписала низку оборонних угод із США під час першого державного візиту Моді. Йдеться, зокрема, про проєкт General Electric Co. щодо спільного виробництва двигунів F414, які використовуються у винищувачах, з державною індійською компанією Hindustan Aeronautics Ltd.