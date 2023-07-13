Вони представляють США і Китай на зустрічах АСЕАН.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з китайським дипломатом Ван І у Джакарті, де сьогодні посадовці збираються для зустрічей Асоціації держав південної-східної Азії (АСЕАН).

Про це пише Reuters.

Ван представляє Китай на зустрічах після того, як Пекін заявив, що міністр закордонних справ Цінь Ган не буде присутній через стан здоров'я.

Блінкен зустрічався з Цінь і Ван у Пекіні минулого місяця, що стало першим візитом держсекретаря США до Китаю за п’ять років. Він був спрямований на послаблення гострого суперництва між наддержавами, які також є двома найбільшими економіками світу.

Раніше цього місяця Китай відвідала міністерка фінансів США Джанет Єллен, а наступного тижня відвідає посланник з питань клімату Джон Керрі.

Ван, який є керівником зовнішньої політики Комуністичної партії Китаю, стоїть вище за Цінь, який як міністр закордонних справ є керівником зовнішньої політики уряду.

Посол Китаю в Сполучених Штатах провів рідкісну зустріч у Пентагоні в середу з високопосадовцем оборонного відомства США в Азії, повідомили в Пентагоні.

Аналітики вважають ці зустрічі частиною зусиль, щоб розчистити шлях до саміту між президентом Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпіном пізніше цього року, але напруженість залишається високою.