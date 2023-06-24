Дмитро Кулеба обговорив із Ентоні Блінкеном невдалий заколот ПВК “Вагнера”

Голова МЗС України Дмитро Кулеба обговорив ситуацію, що склалася сьогодні у Росії, з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Ми з Ентоні Блінкеном обмінялися нашими оцінками подій, що розгортаються в РФ. Україна уважно стежить за ситуацією в Росії”, – написав міністр у Twitter.

In our call today, @SecBlinken and I exchanged our assessments of events unfolding in Russia. We are watching them very closely. Ukraine remains focused on achieving the goals of its counteroffensive in the territory of Ukraine with the steadfast support of our American allies. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 24, 2023

Він додав, що Україна залишається зосередженою на досягненні цілей контрнаступу ЗСУ за незмінної підтримки американських союзників.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські військові завдали удару по табору ПВК “Вагнер”. Очільник найманців Пригожин пообіцяв, що ПВК ухвалить рішення “як відповісти на це злодіяння”. Після заяви Пригожина у Москві заявили про "антитерористичні заходи", а ФСБ відкрила щодо нього кримінальну справу за фактом організації збройного заколоту.

24 червня Пригожин опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром.

Через дії Пригожина російський президент Володимир Путін звернувся до росіян. Путін назвав нинішню ситуацію в РФ "злочинною авантюрою", "військовим переворотом" та "ударом у спину державі та народу".

Керівник терористичної ПВК Пригожин у відповідь на звернення президента Путіна заявив, що не збирається здаватися і піде на Москву. Однак сьогодні ввечері він сказав, що найманці ПВК “Вагнер” розвертають колони і прямують у зворотньому від Москви напрямку до польових таборів.