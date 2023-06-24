Російські окупанти продовжують обкрадати цивільне населення, – Генштаб ЗСУ

У деяких населених пунктах відомі випадки масового викрадення окупантами майна та особистих речей з будинків місцевих жителів.

Російські окупанти продовжують обкрадати цивільне населення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Окупаційна армія російської федерації продовжує обкрадати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях України. Так, в дачному кооперативі між населеними пунктами Лугівка та Фабричне, російські військовослужбовці масово викрадають майно та особисті речі з будинків місцевих жителів”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ворог опустився до найпримітивніших методів впливу. Зокрема, окупанти рвуть українські паспорти на блокпостах у Токмаку.