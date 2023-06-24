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Російські окупанти продовжують обкрадати цивільне населення, – Генштаб ЗСУ

У деяких населених пунктах відомі випадки масового викрадення окупантами майна та особистих речей з будинків місцевих жителів. 

Російські окупанти продовжують обкрадати цивільне населення, – Генштаб ЗСУ
Ілюстравтине фото
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти продовжують обкрадати цивільне населення. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

“Окупаційна армія російської федерації продовжує обкрадати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях України. Так, в дачному кооперативі між населеними пунктами Лугівка та Фабричне, російські військовослужбовці масово викрадають майно та особисті речі з будинків місцевих жителів”, – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ворог опустився до найпримітивніших методів впливу. Зокрема, окупанти рвуть українські паспорти на блокпостах у Токмаку

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