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Окупанти рвуть українські паспорти на блокпостах у Токмаку, – Федоров

Ворог опустився до найпримітивніших методів впливу.

Окупанти рвуть українські паспорти на блокпостах у Токмаку, – Федоров
Ілюстративне фото
Фото: Медіацентр Україна

Окупанти рвуть українські паспорти на блокпостах у Токмаку. 

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. 

“Увага, підвищений рівень озвірілості окупантів‼️ На блокпостах тимчасово окупованого Токмака рашисти зупиняють людей, вимагають документи і рвуть українські паспорти”, – написав мер міста.

Він відзначає потужний спротив людей в окупації. Спроби ворога насадити «рускій мір» настільки невдалі, що ворог опустився до найпримітивніших методів впливу.

Нагадаємо, у Генічеську окупанти лякають жителів проривом ЗСУ і розповсюджують інформацію про евакуацію. Це викликає панічні настрої у людей.

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