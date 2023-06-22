Окупанти рвуть українські паспорти на блокпостах у Токмаку, – Федоров

Окупанти рвуть українські паспорти на блокпостах у Токмаку.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Увага, підвищений рівень озвірілості окупантів‼️ На блокпостах тимчасово окупованого Токмака рашисти зупиняють людей, вимагають документи і рвуть українські паспорти”, – написав мер міста.

Він відзначає потужний спротив людей в окупації. Спроби ворога насадити «рускій мір» настільки невдалі, що ворог опустився до найпримітивніших методів впливу.

Нагадаємо, у Генічеську окупанти лякають жителів проривом ЗСУ і розповсюджують інформацію про евакуацію. Це викликає панічні настрої у людей.